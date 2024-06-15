صور.. حدائق القناطر الخيرية تتزين استعداد لعيد الأضحى

أنهت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية فى القليوبية، من جميع الإستعدادات لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.



حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية..

وقال المهندس خالد إبراهيم مدير عام رى قناطر الدلتا، أنه تم الإنتهاء من تطوير 9 حدائق خلال الفترة الماضية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات وشلالات ونافورة راقصة.

بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.

أضاف مدير عام الرى بالقناطر الخيرية، إنه تم تزيين عيون كوبري محمد علي الأثرية بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري.

مشيرا إلى أن مدينة القناطر الخيرية او ما يطلق عليها منتجع " الغلابة " تضم عددا من المتاحف منها متحف الرى ومعهد بحوث الهيدروليكا والطمى وايضا محطات بحوث البساتين والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية.

كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط ، كما تتميز حدائق القناطر الخيرية تتميز باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام ومنها النخل الملوكي.

وزارة الموارد المائية والري..



وأن أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة.



كما تم تطوير حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.