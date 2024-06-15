وفد من الكنيسة يهنئ محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة العريش، وفدًا من مطرانية شمال سيناء برئاسة القمص مويسيس ناعوم، نائبًا عن الانبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والقس يوسف صبحي، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقدم القمص مويسيس ناعوم، التهنئة الي محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يكون عيد محبة وسعادة لجميع المصريين وخاصة أبناء شمال سيناء.



وأكد ناعوم على علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعض في كافة المناسبات.

من جانبه قدم المحافظ الشكر الي وفد الكنيسة على هذه التهنئة، مؤكدًا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.



وأشار المحافظ إلى أن الإنجازات والمشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتم بأيدي المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فالجميع يعمل من اجل رفعة هذا الوطن.