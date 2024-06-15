أحدث صيحات الموضة للمحجبات في عيد الأضحى 2024

تشغل إطلالات عيد الأضحى المبارك ا لكثير من الفتيات والسيدات حتى يظهرن بمظهر جذاب وأنيق للغاية يخطف القلوب قبل الأنظار ويوفر لهن الأحتشام والتمييز المتناغم مع حجابهن.

ويسهل أن تنسقي إطلالتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك على خطى أحدث صيحات الموضة لهذا الموسم، لتطلي بأبهي إطلالة.

نصائح ذهبية لإطلالة راقية بالحجاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك

يفضل أختيار الحجاب بالألوان الترابية لتتناغم مع تصاميم الفساتين المحتشمة.

- أختيار الفساتين الحيادية وابعدى عن الألوان الصارخة حتى تصبح إطلالتك مميزة وجذابة يجذب القلوب ويخطف الأنظار نحوك.

-ننصح بالابتعاد عن البناطيل الجينز الضيقة والتي لا تتناسب ابداً مع الحجاب، خاصة إذا كان القميص قصيراً، فيمكنك تبني هذا الموديل فقط في حال كنتِ تنوين تنسيقه مع قميص طويل يصل إلى حدود الركبة أو يعلوها ببضع السنتيمترات.

-أسسي إطلالتك على ثلاثة ألوان على الأكثر: فابتعدي عن زحمة الألوان لتحصلي على إطلالة راقية بعيدة دون مبالغة، فكلما قللت من الألوان المتوفرة في إطلالتك تكون النتيجة مظهراً أنيقاً وبسيطاً مريحاً للعين سينعكس على نفسيتك بالإيجاب ويعزز الثقة لديكِ ويترك انطباعاً جيداً للآخرين.

اختاري ما يناسب جسمك: نشدد دائماً أن من أساسيات الطلة الناجحة هو اختيار الأزياء المناسبة لشكل جسمنا، فتجنبي الموديلات التي تجذب النظر إلى العيوب، وحاولي قدر الإمكان إبراز مميزات قامتك مثل الكتفين العريضين، القامة الممشوقة أو الخصر النحيل.

الزي الشرقي لا غنى عنه في عيد الأضحى

تحتل الأزياء الشرقية مكانة خاصة فهي هواية المجتمع الشرقي، فهي وسيلتنا للتعبير عن هويتنا وأسلوبنا الراقي المفعم بالاحتشام، لذا تأتي العبايات الخليجية على أول قائمة القطع المناسبة لإطلالة عيد الأضحى، وتألقي إرتداء العباية الزرقاء مع طرحة من نفس لونها وتوب أبيض سادة وبنطلون جينز Wide Leg، اختاريه باللون الأزرق الفاتح، وزيدي اللوك فخامة بانتعال صندل فضي، واحملي حقيبة من نفس لونه.

البلوزة غير متساوية الحواف لإطلالة على الموضة

تصدرت موضة البلوزة البيضاء لتصبح من القطع الأساسية لك في خزانتك خاصة المصممة بحواف غير متساوية لتصبح من أكثر الصحيات المناسبة للمحجبات؛ لأنها عادة ما تأتي بقصة طويلة من الخلف لتؤمن لمن ترتديها الاحتشام المطلوب، كما تتسم بالفخامة.

إذا كنتٍ تبحثى على إطلالة كاجوال هادئة تجذب الأضواء لكي خلال مقابلتك النهارية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، نسقي البلوزة البيضاء ذات اللياقة العالية مع حجاب بنفس اللون وبنطال جينز ينتمي لصيحة الأوفر سايز، وعززي أناقتك بحذاء مدبب باللون الجملي، واحملي حقيبة صغيرة من نفس لونه، على أن تكون مزودة بسلسال ذهبي قصير، واختاري مجوهراتك من الذهب الأصفر.

الفساتين الماكسي المطبعة لإطلالة مشرقة

تعد الفساتين الماكسي من أبرز الأختيارت المناسبات لصاحبات الذوق الراقي والمحتشم، فهي توفر لهن إطلالة جذابة مفعمة بالمرح والإشراق متناغمة مع اجواء النهار خلال أيام العيد.

وتصدرت موضة الفساتين الطويلة الماكسي المطبعة بألوان صيفية زاهية منصات الموضة لتمنح من يرتديها إطلالة ساحرة لا غبار عليها.

ويمكنك خطف القلوب والأنظار لأناقتك لذا ارتدي فستان ماكسي بلياقة عالية وأكمام منفوخة، مصمم من قماش ناعم بنقوش المختلفة والألوان الزاهية المستوحاه من بهجة زهور الربيع نسقته مع صندل Muleأصفر، ووضعت توربان أبيض على رأسها، وحملت حقيبة باللون الزهري الفوشيا.

القميص المزخرف يمنحك إطلالة فريدة

تنجذب المرأة العاملة بذوق راقي يجعلها تختار أزيائها بعناية خاصة حتى لا تفقد عنصر الوقار لذا تفضل أختيار قطع الأزياء المميزو المزخرفة من الأطراف ليسهل تنسيقها مع القميص الأبيض السادة والبنطال الجينز البسيط.

وإذا كنتٍ ترغبي في إطلالة مميزة ارتدي على المقيص المزخرف ونسقي تحته القميص الأبيض الطويل المصمم بأكمام منفوخة مع بنطال أسود واسع الأرجل زينته بحزام جلد بني، واختاري السنيكرز السوداء لتتمم هذه الطلة العملية الأنيقة، واحملي حقيبة سوداء واعتمدي طرحة بيضاء سادة.