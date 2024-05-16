علاء التونسي: عادل إمام شديد الأناقة وسبب حبي في التجميل

يملك أنامل ذهبية يستطيع أن يبرز سحر الملامح وعظمة الخالق في خلقه بالألوان الطبيعية التى تتناغم مع البشرة الخمرية للفتيات والسيدات ونجح في حفر اسمه بحروف من ذهب في عالم التجميل ولعب القدر لعبة الحظ السعيد معه عندما اكتشف الزعيم مواهبته منذ طفولته انه خبير التجميل علاء التونسي.

علاء التونسي: عادل أمام اكتشف موهبتي والواد سيد الشغال وش السعد عليا





وفتح علاء التونسي قلبه لـ "الوفد" وهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 على طريقته الخاصة ليعود بنا بالزمن للماضي ويحكي لنا تفاصيل أول لقاء جمع بينه وبين الزعيم في تصريحات خاصة ننفرد بها دون غيرنا.



وأوضح علاء التونسي أن الزعيم أول من اكتشاف مواهبته في عالم التمثيل عندما اختاره وهو طفل صغير ليشارك معه في مسرحية "الواد سيد الشغال" التي استمر عرضها 8 سنوات متواصلة، واستطاع أن يلف بلدان العالم معه أثناء فترة عرضها.



وأكمل أنه كان يجسد شخصية ابن خال الزعيم التي تظهر في الفصل الأخير من المسرحية وكان أول من سانده في بدايته لينطلق بعدها إلى عالم التجميل.



وأضاف أن الزعيم يتميز بشخصية محبة ومرحة وتحمل الكثير من المشاعر الصادقه لمن حولها، يعامل أصغر ممثل بكل احترام وتقدير وهذا ما قضى على الرهبه التي كانت تكمن داخلي من التعامل معه طوال مدة عرض "الواد سيد الشغال".





واستكمل أن الزعيم يملك ذوق رفيع يتميز بالأناقة والفخامة ويهتم بأدق التفاصيل وكان شديد الدقة في اختيار ملابسه وإطلالاته المختلفه، وكان يملك فريقا خاصا مكونا من الماكيير و كوافير لمساعدته في تحضير الشخصية التي يجسدها.



علاء التونسي: تعلمت من الزعيم التواضع والدقه فى العمل

وقال عادل إمام أستاذي تعلمت منه التواضع والدقة في العمل والاتقان فيما أقدمه للآخرين والاعتزاز بالذات، عيشت بجانب الزعيم 8 سنوات متواصله ولفيت معه بلدان العالم، فأنا اكن له كل التقدير والاحترام وهو بمثابة والدي.

علاء التونسي: الزعيم قدوتي في التواضع والتمييز



وأردف أن الزعيم يملك قلبًا رحيمًا للغاية، قائلًا: "أنا كنت بمثل في العرض وفي يوم تعبت جدا والزعيم عرف، صمم ان أجلس في غرفته الخاصة ويحضر لي طبيبه الخاص ويجلس بجانبي حتى يطمئن عليا بذاته، فهذه من أكثر المواقف التى أثرت في نفسيتي وجعلتني أشعر وكأنني ابنه لانه منحني كم الحب والدفء وليس مجرد ممثل في العرض ".

الزعيم عادل إمام وخبير التجميل علاء التونسي



وأشار التونسي إلى انه اتجه إلى عالم التجميل بعد الانتهاء من عرض الواد سيد الشغال وليشاء القدر ويقابل الزعيم مره أخرى في عمل درامي أثناء عملي كـ ماكيير للفنانة لبلبة في مسلسل صاحب السعادة ليشيد بمهارتي وأسعد بتشجيعه لي ومراعاته في متابعة كافة أخباري وتحفيزي نحو الأفضل دائما في مسيراتي .

الزعيم عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

الزعيم عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

الزعيم عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

الزعيم عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

الزعيم عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال



واختتم أن الزعيم بارع في احتوائه جميع أفراد العمل كما انه يتعامل مع الجميع بتواضع شديد ويمنح من حوله الثقة والحب والطاقة الإيجابية التي تجعلنا نقدم أحسن ما لدينا في العمل الفني.

