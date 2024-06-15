سعر اليورو اليوم السبت.. سعر اليورو الأوروبي بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر اليورو اليوم السبت.. واصل سعر اليورو الأوروبي خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقراره، مسجلًا فى البنك الأهلى نحو 51.38 جنيه للشراء، و51.65 للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 51.42 جنيه للشراء، و51.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل نحو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الاوروبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـATM، وتحرص الوفد على تقديم كل ما يخص الاقتصاد المصري والعالمي والعربي، وأسعار السلع في الاسواق المصرية والعربية والعملات والخضروات واللحوم، لاسيما سعر العملة الاوروبية اليورو والتي استقرت خلال تعاملات منتصف اليوم السبت، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.41 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.38 جنيه للشراء.

51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.43 جنيه للشراء.

51.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.40 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.42 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.