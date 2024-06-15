هيفاء أبو غزالة تؤكد أهمية التعرف على تحديات بنوك الدم

في ظل النقص الحاد في المخزون العالمي للدم، يبرز التبرع بالدم كعمل إنساني حيوي ينقذ الأرواح. وفقًا لتقارير حديثة، يُقدّر أن حوالي 12,000 شخص يموتون يوميًا بسبب عدم توافر دم ذو جودة عالية تسهم هذه الأزمة في وفاة الأمهات والأطفال بسبب فقر الدم الشديد ونقص إمدادات الدم، خاصة في مناطق مثل إفريقيا.

وفي هذا السياق ، اكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد و رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أهمية التوعية التبرع المنتظم بالدم لدوره في إنقاذ حياة البشر، والتعريف بالإنجازات والتحديات التي تواجه بنوك الدم الوطنية، وكذلك التعريف بثقافة التبرع الطوعي بالدم بين فئة الشباب، لافته ان العالم يحتفل في 14 يونيو من كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية شعار هذا العام " 20 عاما من الاحتفال بالعطاء : شكرا للمتبرعين بالدم"، ويتيح هذا اليوم الفرصة للتعريف وتقديم الشكر لملايين المتبرعين طوعاً بالدم في جميع أنحاء العالم .

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نقص الدم لعلاج نزيف ما بعد الولادة يساهم في ما يصل إلى 72% من وفيات الأمهات وتؤكد على أهمية التشريعات المحددة لضمان سلامة وجودة نقل الدم، والتي تغطي 66% من البلدان المُبلغة.

وأوضحت السفيرة بأن مجلس وزراء الصحة العرب سبق واقر جائزة العرب لخدمات نقل الدم والتي تمنح للشخص الذي قدم خدمات متميزة في مجال نقل الدم، وتمنح الجائزة كل عامين، إن التبرع بالدم ليس فقط عطاءً نبيلًا، بل هو ضرورة مُلحّة لإنقاذ حياة من هم في أشد الحاجة إليه، لذا من الضرورة الاتحاد لسد هذه الفجوة وإحداث فارق حقيقي في حياة الآخرين.

أشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى انه إيماناً من مجلس وزراء الصحة العرب بأهمية تنسيق الجهود العربية في مجال خدمات نقل الدم، فقد أنشئت الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بموجب قرار المجلس عام 1979 كهيئة منبثقة عن المجلس وتعمل تحت مظلته، والتي يعد من أهم أهدافها النهوض بقطاع نقل الدم بالوطن العربي وتبادل الخبرات العربية في مجال نقل الدم، وتنظيم تبادل الدم ومشتقاته بين الدول الأعضاء عند الحاجة، وتطبيق نظم الجودة الشاملة ومعايير الإجراءات الخاصة بنقل الدم.

و نوهت إلى أن المجلس في دورته العادية (60) التي انعقدت مايو 2024 بجنيف، قد اتخذ قراراً بشأن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم تضمن اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وكذلك التأكيد على الترحيب باستضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الرابع عشر لخدمات نقل الدم وانعقاده في الربع الأخير من عام 2024.

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