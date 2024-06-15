السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مسجد الطنبغا المارداني يستعيد رونقه وسط القاهرة التاريخية.. فيديو

جامع الطنبغا المارداني
جامع الطنبغا المارداني

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسجد الطنبغا المارداني يستعيد بهاءه وسط القاهرة التاريخية». 

يطل جامع الطنبغا المارداني الأثري بأحد أروقة الممشى السياحي بحي الدرب الاحمر وسط القاهرة التاريخية، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن الهجري، ويتميز بطابعه المعماري الفريد كحال أغلب المباني الأثرية بشارع باب الوزير. 

txt

انتهاء المرحلة الثانية من ترميم جامع الطنبغا المارداني.. "صور"

txt

مسجد العارف بالله بسوهاج.. قصة جامع يرجع تاريخه للقرن الثامن الهجرى

وبعد مرور 6 سنوات على إغلاق الجامع من أجل الترميم تمت إعادة افتتاحه رسميا بعد استعادة رونقه، إذ تم الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة لمشروع الترميم ليكون متاحا ومجددا أمام المصلين والزائرين. بدأت أعمال ترميم المسجد بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة الأغاخان عام 2018.

 وتم افتتاح أعمال المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر عام 2021، بينما استمرت أعمال المرحلة الثانية لنحو عام ونصف العام، قبل ان يكون جاهزا لاستقبال المصلين مجددا.

ويزين المدخل الرئيسي للمسجد بزخارف هندسية وقطع رخام، وتم ترميم الجزء الخارجي للمسجد ومئذنته في المرحلة الأولى. 

مواد متعلقة

امتلاء جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات بأكثر من مليوني حاج.. فيديو

مسجد نمرة ثاني أكبر مساجد مكة مستعد لاستقبال الحجاج لصلاة الظهر والعصر

وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الصعيدي الكبير

التحالف الوطني يُهدي أهالي الإسكندرية فرش مسجد العزيز الرحمن

الجريدة الورقية