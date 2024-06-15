مسجد الطنبغا المارداني يستعيد رونقه وسط القاهرة التاريخية.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسجد الطنبغا المارداني يستعيد بهاءه وسط القاهرة التاريخية».

يطل جامع الطنبغا المارداني الأثري بأحد أروقة الممشى السياحي بحي الدرب الاحمر وسط القاهرة التاريخية، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن الهجري، ويتميز بطابعه المعماري الفريد كحال أغلب المباني الأثرية بشارع باب الوزير.

وبعد مرور 6 سنوات على إغلاق الجامع من أجل الترميم تمت إعادة افتتاحه رسميا بعد استعادة رونقه، إذ تم الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة لمشروع الترميم ليكون متاحا ومجددا أمام المصلين والزائرين. بدأت أعمال ترميم المسجد بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة الأغاخان عام 2018.

وتم افتتاح أعمال المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر عام 2021، بينما استمرت أعمال المرحلة الثانية لنحو عام ونصف العام، قبل ان يكون جاهزا لاستقبال المصلين مجددا.

ويزين المدخل الرئيسي للمسجد بزخارف هندسية وقطع رخام، وتم ترميم الجزء الخارجي للمسجد ومئذنته في المرحلة الأولى.