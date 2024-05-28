انتهاء المرحلة الثانية من ترميم جامع الطنبغا المارداني.. "صور"

يفتتحه 3 وزراء اليوم..

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن افتتاح مسجد جامع المارداني بعد ترميمه اليوم فى حضورأحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد شريف عريان المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية ووفد من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الدكتور ريحان أن جامع المارداني يقع شارع باب الوزير بالدرب الأحمر وتم الترميم المعماري المتكامل بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة أغا خان للخدمات الثقافية والجامع مسجل برقم 120 ضمن الآثار الإسلامية، أنشأه الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله المارداني الساقي المعروف بالطنبغا المارداني أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 740 هـ (1340م) والذى ترقى في القصر السلطاني، وعينه السلطان في وظيفة الساقي وهو المسؤول عن مدّ السماط وتقديم الشراب للسلطان بعد رفع السماط.، ثم عينه السلطان أمير طبلخانة ثم أمير مائة ومقدم ألف وزوجه السلطان إحدى بناته، وبعد وفاة الناصر محمد تولى السلطنة ابنه المنصور أبو بكر فقبض على الطُنبغا وسجنه سنة 1341م،

ولما تولى السلطان كُجك بن الناصر أفرج عنه، ولما تولى بعده أخوه السلطان الصالح اسماعيل عينه نائبًا على حماه سنة 1342م ثم نائبًا على حلب فاستمر بها الى أن توفى سنة 744 هـ ( 1343م).

ونوه الدكتور ريحان إلى أن جامع المارداني من أجمل جوامع القاهرة، ويتكون من صحن مكشوف مستطيل يحيط بها أربعة إيوانات أكبرها أيوان القبلة الذي يتكون من أربعة أروقة، والإيوانات الثلاث الأخرى يتكون كل منها من رواقين، المساحة التي تتقدم المحراب مغطاه بقبة محمولة على مقرنصات دقيقة، ويحفل إيوان القبلة ح بالزخارف والعناصر المعمارية الدقيقة، فعقوده محمولة على أعمدة من الرخام والجرانيت الأحمر والسقف عليه زخارف ملونة مملوكية الطراز وكسيت الجدران إلى ارتفاع حوالي ثلاثة أمتار بوزرة مكونة من أشرطة من الرخام ومن قطع صغيرة من الرخام والصدف.

ومن جانبه يشير الباحث الآثارى خبير الآثار الإسلامية عماد عثمان مهران إلى وجود ثلاثة مداخل للجامع في الغرب والجنوب والشمال، والمدخل الشمالي هو المدخل الرئيسي وهو بارز عن الواجهة مكسو بالرخام الملون الملبس في الحجر، وعلى يسار هذا المدخل مئذنة مكونة من ثلاث دورات تمثل قمة تطور المآذن من المربع إلى المثمن ثم الدائرة.

وله محراب يعد من المحاريب النادرة دقيقة الصنع بين محاريب مساجد القاهرة، وقد كسيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف مكونة زخارف هندسية دقيقة ويعلو المحراب قبة كبيرة ترتكز على ثمانية أعمدة من الجرانيت الأحمر ومقرنصاتها من الخشب الملون.

ويصف الباحث الآثارى عماد عثمان مهران جماليات محراب الجامع المصنوع من الخشب بحشوات مطعمة بالعاج، وكانت بعض هذه الحشوات قد سرقت في أوائل السبعينيات من أواخر القرن 19، وكان عددها أربعين حشوة من حشوات المنبر وتسربت إلى أوروبا وعثر عليها بالصدفة أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية لدى أحد تجار الآثار بالقاهرة سنة 1901 واشترتها اللجنة وأعادت تركيبها في مواضعها بالمنبر، وسرقت الحشوات الخشبية والأطباق النجمية من جديد وتم عمل نماذج لها في مشروع الترميم الأخير، ويوجد برواق القبلة دكة المبلغ وهي من الرخام محمولة على اثنى عشر عمودًا من الرخام.

ويذكر المقريزي أن مهندس جامع المارداني هو المُعلم ابن السيوفي رئيس المهندسين في أيام الناصر محمد، وهو الذي أشرف على بناء المدرسة الاقبغاوية بالأزهر، وقد أخذت لجنة حفظ الآثار العربية على عاتقها أصلاح الجامع وترميمه عندما بدأت في معاينته وفحصه منذ سنة 1884 وكان شبه متخرب، والجامع كائن حاليًا بشارع التبانة بباب الوزير بقسم الدرب الأحمر ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة.

ويتوسط صحن الجامع ميضأة نقلتها إليه من جامع السلطان حسن لجنة حفظ الآثار العربية أثناء ترميم وإصلاح الجامع سنة 1899.

وتابع الباحث الآثارى عماد عثمان مهران بأنه في سنة 1884 جدت لجنة حفظ الآثار العربية الجامع شبه متخرب فكانت جدارنه مائلة متداعية، ومئذنته ناقصة من أعلاها وأكثر كسواته الرخام مفقودة.. فقامت اللجنة بصلب الجدران المتداعية، ثم بدأت من 1896 في أعمال الإصلاح والترميم.. فأقامت الجدران المتداعية، وأبدلت بعض الأعمدة، وأصلحت الوزرات والمحراب والمنبر والشبابيك والأبواب . وأعادت بناء القبة فوق المحراب، وبناء الدورة العليا من المئذنة. وانتهت أعمال اللجنة 1903، وتم ترميم الجامع علي مرحلتين بمعرفه مؤسسة أغا خان للخدمات الثقافية.