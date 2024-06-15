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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى يونس: "أنا والخطيب زعلانين من بعض ومش بخش النادي بقالي 4 أو 5 سنين"

الخطيب ومصطفي يونس
الخطيب ومصطفي يونس

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن علاقته بالنادي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، خلال الفترة الحالية ة والماضية.

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وقال يونس خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه على خلاف بينه وبين الخطيب ولم يدخل النادي منذ 4 أو 5 أعوام بسبب خلافات بيني وبين رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف، علاقتي بالخطيب كانت قوية للغاية، كان لا يأخذ قرار من غير الرجوع لي.

وأكمل، أنه حينما يكون تعبان يتواصل مع الأقارب من حوله، للإطمئنان على حالته الصحية.

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