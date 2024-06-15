سعر اليورو والدولار بمستهل تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي

سعر الدولار واليورو بـ بمستهل تهاملات اليوم السبت.. شهد سعر الدولار واليورو خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في بعض البنوك وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، سجل سعر الدولار اليوم في بنك cib نحو 47.7 جنيه للشراء 47.8 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري في آخر تحديث له مستقرا وسجل نحو 47.63 جنيه للشراء و46.77 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو بعد ارتفاع نهاية الأسبوع بنحو 18 قرشا مسجلا 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" الدولار واليورو خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، وتحرص بوابة الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم القيمة السعرية وكافة المعلومات الإقتصادية خلال اليوم بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار كافة السلع المحلية والعربية والعالمية، لاسيما الدولار والعملات، وجاءت أسعار الدولار واليورو على النحو الأتي:

سعر اليورو والدولار بمستهل تعاملات اليوم السبت

وسجل الدولار على مدار الأسابيع الماضية انخفاضا في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي مرتفعا بنحو قرشين عند 47.66 جنيه للشراء 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 47.64 جنيه للشراء 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك cib

سجل سعر الدولار اليوم في بنك cib نحو 47.7 جنيه للشراء 47.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.66 جنيه للشراء 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وجاء عند 51.38 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 51.44 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

جاء سعر اليورو اليوم في بنك cib بنحو 51.52 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 51.42 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو ببنك بركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 51.43 جنيه للشراء و51.64 جنيه للبيع.