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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأرجنتين تضرب جواتيمالا برباعية ميسي ومارتينيز وديًا قبل كوبا أمريكا

ميسي ولاوتاور مارتينيز
ميسي ولاوتاور مارتينيز

حقق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره جواتيمالا بنتيجة 4-1 في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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شاهد بالفيديو.. الأرجنتين بقيادة ميسي تضرب جواتيمالا برباعية

وجاءت أهداف التانجو في المباراة بأقدام ليونيل ميسي ولاوتاور مارتينيز في الدقائق 12،39،66،77 من عمر المباراة.

فيما جاء هدف جواتيمالا الوحيد عن طريق ليساندرو مارتينيزبالخطأ في مرماه في الدقيقة 4 من بداية الشوط الأول.
ويستعد منتخب الأرجنتين  لخوض النسخة الجديدة والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءاً من يوم الجمعة المقبل.

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