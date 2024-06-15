السبت 15 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

يوم وقفة عرفات.. سعر الريال السعودي بـ بمستهل تعاملات اليوم السبت

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي يوم وقفة عرفات.. شهد سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في بعض البنوك وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.70 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB بنحو 12.64 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت "يوم عرفات"، وتحرص بوابة الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم القيمة السعرية وكافة المعلومات الإقتصادية خلال اليوم بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار كافة السلع المحلية والعربية والعالمية، لاسيما الدولار والعملات، وجاء سعر الريال السعودي اليوم على النحو الأتي:

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سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصراف الآلي 

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو  12.70 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي وقفة عرفات في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.70 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي مصر نحو 12.72 جنيه للشراء و 12.75 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي ببنك الاسكندرية اليوم السبت

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.70 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك CIB 

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB بنحو 12.64 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

 

واختفت السوق الموازية للعملات بعد الانفراجة التي حدثت خلال الفترة الماضية، بسبب تدفقات اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات، وقرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن جهود الدولة في القضاء على تجارة السوق الموازية.

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