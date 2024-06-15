القصيبي وكرم سباحون "متلازمة داون" خطوات تفصلهم عن تحدي عبور المانش

شهدت شواطى مدينة الغردقة اليوم تدريبات سباحة فى المياه المفتوحة بشاطئ الفيو لسباحين من ذوى الهمم "متلازمة داون" السعودي فيصل القصيبي والمصري محمد كرم، لتأهيلهم للمشاركة في تتابع عبور بحر المانش مع سباحين اصحاء في أول عملية دمج بين ذوى الهمم والاصحاء.



وخضع السباحين لتدريبات سباحة لمسافات طويلة مع وضد التيار لمدة ساعة متصلة بدون توقف بمياه البحر الأحمر بإشراف السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش مدرب التتابع.

وقال شلبي ان السباحين نجحوا اليوم في السباحة لمسافات طويلة في المياة المفتوحة مع وضد التيار لمدة ساعة متصلة بدون توقف لاختبار قوتهم في السباحة في التيارات المائية، مؤكدا بأنهم على اعتاب المانش وجاهزون لتسجيل رقم قياسي يضاف لاصحاب الهمم و للرياضة المصرية والسعودية.