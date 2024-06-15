محافظ الغربية يتفقد الحدائق والمنتزهات بكفر الزيات وبسيون

استعدادا لعيد الأضحى..

أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على جاهزية الحدائق والمنتزهات بمركزي كفر الزيات وبسيون والكورنيش بكفر الزيات لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال جولته التي قام بها في السابعة من صباح اليوم لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك بكفر الزيات وبسيون، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال جولته اكد المحافظ جاهزية كافة الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى ان الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل و زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في اطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجره كما قامت بحملات لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق، وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

واكد المحافظ أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

كما تابع المحافظ خلال جولته جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.