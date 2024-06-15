حزب الله يقصف قاعدة ميرون الجوية وموقع حدب يارون بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا من فيه بين قتيل وجريح، كما قصفت مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 10:37 من صباح يوم السب 15-6-2024، تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.‏

وأضاف البيان: وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.‏