السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف قاعدة ميرون الجوية وموقع حدب يارون بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا من فيه بين قتيل وجريح، كما قصفت مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ.‏

 

 وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 10:37 من صباح يوم السب 15-6-2024، تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.‏

 وأضاف البيان: وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.‏

 

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