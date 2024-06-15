السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد غلق المحال والمولات في إجازة عيد الأضحى المبارك

مواعيد فتح وغلق المحال
مواعيد فتح وغلق المحال

جاءت مواعيد غلق المحال التجارية من مولات ومطاعم وكافيهات ومقاهي وغيرها، بحسب قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك خلال اجازة عيد الاضحى المبارك .

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مواعيد غلق المحال في اجازة عيد الاضحي


طبقا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  فان مواعيد فتح وغلق المحال تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً.

أما في اجازة عيد الاضحي المبارك و فيتم زيادة التوقيت لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً.

مواعيد غلق المولات التجارية 
وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.

مواعيد خدمة التيك أواى
مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

المحلات المستثناة من مواعيد الغلق
و تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مواعيد فتح الورش 
مواعيد فتح جميع  الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

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