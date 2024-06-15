انهيار جديد في أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت 15 يونيو 2024قبل عيد الأضحى بعد موجه من الارتفاع شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بعد موجة من التحركات ما بين صعود وهبوط، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت ما بين 88و90 جنيهاً للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 98 و100 جنيه للكيلو.





وشهد سعر الدواجن اليوم، ارتفاعا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي مسجلة 88 جنيهًا في المزرعة.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية الشهر الماضي.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 88 جنيها للكيل وللمستهلك بـ 98جنيه ، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

سعر البانيه اليوم

وسجل سعر الوراك من 115 إلى 120 جنيها وسعر كيلو البانيه 220جنيها والشيش ب 200 جنيها، وسعر الكبد والقوانص 135 جنيها، وكيلو الهياكل بـ 65 جنيهًا.

سعر جوز الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 100 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 21 و21.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 145 الأسواق بين 154 جنيهًا للطبق وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 153 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 153 جنيهًا للطبق.