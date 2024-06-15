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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام ألبانيا باليورو2024.. ساكاماكا في الهجوم

ساكاماكا
ساكاماكا

أستقر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ألبانيا والمقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2024".

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تشكيل إيطاليا المتوقع 


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - كالافيوري - باستوني - ديماركو.

خط الوسط: جورجينيو - باريلا - كييزا - فراتسي - بيليجريني.

خط الهجوم: ساكاماكا. 

ويقع منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية التي تضم كل من إسبانيا، كرواتيا وإلبانيا.

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