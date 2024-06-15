إيطاليا تفتح مشوارها في كأس الأمم الأوروبية بمواجهة سهلة أمام إلبانيا

يفتتح منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم مشوارها في بطولة كأس الأمم الأوروبية بمواجهة نظيره الألباني مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من "يورو2024".

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ويقع منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية التي تضم كل من إسبانيا، كرواتيا وإلبانيا.

موعد مباراة إيطاليا وألبانيا:

تنطلق صافرة مباراة إيطاليا وألبانيا في اليورو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألبانيا:

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق خليل البلوشي.