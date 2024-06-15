حجاج بيت الله الحرام على عرفات.. "أرواح ترجوا ودموع خاشعة "( صور)

بعيون يملأءها التوسل وبقلوب نظيفة تدعو بالقبول، توافد الآلاف من حجّاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، مُهللين، مُكبرين، يُلبّون ويَدعُون طلبًا للمغفرةِ والرحمة، الجميع يحدث الله بما يتمناه، بقلوب مطمئنة وثقة في الاستجابة.

حجاج بيت الله الحرام على عرفات الطاهر

مع شروق صباح اليوم السبت، توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ومع قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وكانت وزارة الصحة حذرت الحجاج من "أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى درجات حرارة مرتفعة".

وحذرت الوزارة الحجاج من أن "التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم"، مشيرة إلى أن "موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج".