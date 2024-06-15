في وقفة عرفات.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت وقفة عرفات، سيولة مرورية.

وظهرت سيولة مرورية في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام المرور بجميع المداخل المؤدية للميدان وسط انتشار الخدمات المرورية.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتسارعت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت أيضا انتظاما في حركة السير بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورًا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري، كما ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية ومحطة فكتوريا.

وتظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

كما شهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

مخالفات المرور 2024.. خطوات الاستعلام



طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. يكثف الكثير من المواطنين أصحاب المركبات عن مخالفات المرور 2024 بغية معرفتها والقيام بالدفع، لتجنب دفع غرامات، عقب إتاحة النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي إلكترونيًا.



ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، من خلال الهاتف بالدخول على موقع النيابة العامة، وذلك لسداد المخالفة أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات.



طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024



في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة

يجب النقر على بيانات المرور.

اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة

النقر على إجمالي مخالفات المرور

أخيرًا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.



طريقة التظلم على مخالفات المرور



الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة

النقر على أيقونة التظلمات

اختيار نوع التظلم

كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك

النقر على تفاصيل المخالفة.

تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، يجب النقر على إرسال الطلب.

تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب

أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.

جدير بالذكر يمكن دفع مخالفات المرور أون لاين، بالدخول على موقع النيايبة العامة، واتباع الخطوات المطلوبة لدفع المخالفات المرورية بنجاح.