سكة السلامة.. تفاصيل حركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة

الحالة المرورية..سادت حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة باعتبارها إجازة رسمية لكافة المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، وسط تواجد الخدمات المرورية لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على اتتظام حركة المرور .

الحالة المرورية في القاهرة شهد كوبري 6أكتوبر من الجانبين حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، كما انتظمت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين، انتقالا إلى امتداد شارع صلاح سالم والذي يشهد سيولة في حركة السيارات وانتظام الحالة المرورية .

وشهد طريق الكورنيش فى الاتجاهين انتظام فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وانتظمت حركة السير في أغلب الميادين والمحاور الرئيسية.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

انتقالا لشوارع وميادين محافظة الجيزة ، والتي شهدت خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

كما شهدت أغلب الطرق في محافظة الجيزة حالة من الانسياب المروري ، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية ، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي انتظام لحركة السيارات ابتداء من شارع نصر الدين وصولا لميدان الرماية وحدائق أكتوبر ، هكذا الحال شهده شارع العريش والطالبية .

وشهد محيط جامعة القاهرة حالة من الانتظام في حركة مرور السيارات وانسياب في الحالة المرورية ؛وشهدت ميدان الدقي وامتداد شارع التحرير وميدان الجلاء انتظام حركة سير السيارات .

وشهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية لتسهيل حركة السيارات والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على الحالة المرورية.

تناشد الإدارة العامة للمرور السائقين وقائد المركبات بضرورة الإلتزام بقواعد وقوانين المرور ،وعدم تجاوز السرعات المكررة تجنبا للحوادث ،وارتداء حزام الأمان، حفاظا على السلانة وتفاديا المخالفات.