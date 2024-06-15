السبت 15 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 بكل المحافظات المصرية

صلاة العيد
صلاة العيد

يبحث الكثير من المصريين الآن عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024، والتي تبدأ مع صباح  غدًا الأحد الموافق 16يونيو .

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وصلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها، وقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  أن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وصلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها، وقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت لاحق استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445هـ وتحديد موعد وقفة عرفات يوم غدا السبت 15 يونيو 2024، وتحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2024

 

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

القاهرة 6:18

محافظة الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

محافظة السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبوسمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

محافظة الإسماعيلية 6:12

محافظة دمياط 6:12

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16

 

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