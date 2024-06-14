بالطريقة الأصلية| استمتعي بمذاق الفتة اللذيذ على سفرة عيد الأضحى

تتميز المائدة المصرية في عيد الأضحى بتنوع الأطباق وغنى النكهات، حيث تُقدم الأطباق الشهية التي تعكس تراث وثقافة البلاد. ومن بين هذه الأطباق، تأتي "الفتة المصرية" كواحدة من أبرز الأطباق التي لا غنى عنها.

بمزيجها الرائع من الفول المدمس والبهارات والتوابل، تُعد الفتة المصرية وجبة لذيذة ومُشبعة تُقدم في عزومات العيد وتجمع العائلة حول الطاولة بفرح وسرور.

في هذه الوصفة، نقدم لك طريقة تحضير الفتة المصرية بالخطوات السهلة والمكونات المتوفرة، لنُضيف لمسة من طعم العيد إلى مائدتكم ونشارككم الفرحة في هذه المناسبة المميزة.





طريقة تحضير الفتة المصرية بالفول المدمس

المكونات

- 2 كوب فول مدمس مسلوق

- 2 حبة بصل مفرومة

- 2 فص ثوم مهروس

- 2 ملعقة كبيرة زيت طعام

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (كمون، كزبرة، فلفل أسود)

- 1 ملعقة صغيرة بهارات (كمون وفلفل أسود)

- ملح حسب الذوق

- عصير ليمونة واحدة

- 4 خبز عربي (عيش)

- بقدونس مفروم للتزيين





طريقة التحضير

1. في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يصبح لونه ذهبياً.





2. أضيفي الثوم المهروس وقلبي لمدة دقيقة حتى يتم انتشار رائحته.





3. أضيفي الفول المدمس المسلوق واستمري في التحريك.





4. أضيفي البهارات (المشكلة والكمون والفلفل الأسود) والملح حسب الذوق، واستمري في الطهي لمدة 5 دقائق أخرى.





5. أضيفي عصير الليمون وامزجيه مع باقي المكونات، ثم اتركيه على نار منخفضة لمدة دقيقتين.





6. في صحن التقديم، قطعي الخبز العربي إلى قطع صغيرة وضعيه في الصحن.





7. صبي الفتة المصرية فوق الخبز.

8. قدمي الطبق مزيناً بالبقدونس المفروم.

9. يمكنك إضافة شرائح الطماطم أو البصل الأخضر للتزيين حسب الرغبة.

تُقدم الفتة المصرية عادةً ساخنة كطبق رئيسي في وجبة الغداء أو العشاء.