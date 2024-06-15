موعد مباراة سويسرا والمجر في بطولة الأمم الأوروبية الليلة

يلتقى منتخب سويسرا مع نظيره منتخب المجر مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر المسابقة التى تنظمها دولة المانيا، ويصطدم المنتخبان على أرضية ملعب استاد راين إنرجى.

موعد مباراة المجر وسويسرا

المباراة تقام فى الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة بى إن سبورت ماكس 1.

معلق مباراة المجر وسويسرا

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء الى المعلق محمد بركات.



وتأهل منتخب سويسرا إلى يورو 2024 بعدما احتل المركز الثانى في مجموعته خلف منتخب رومانيا، حيث خاض 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل 5 وخسر مرة واحدة، وسجل الفريق 22 هدفا واستقبل 11، وتصدر زكي امدوني ترتيب هدافى الفريق برصيد 6 أهداف في التصفيات.

في المقابل تأهل منتخب المجر إلى يورو 2024 بعد تصدر مجموعته في التصفيات على حساب صربيا الذى حل وصيفًا، وحقق الفريق 5 انتصارات في مباريات التصفيات الثمانية وتعادل 3 مرات ولم يتلق أي خسارة، مسجلا 16 هدفا وتلقى 7 فقط، وتصدر فارجا وسوبوسلاى ترتيب هدافى منتخب المجر في التصفيات بـ4 أهداف لكل منهما