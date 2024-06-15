دويتو تاريخي.. موعد طرح أغنية تجمع بين لطيفة وكاظم الساهر (فيديو)

أعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، خلال الأيام القادمة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2024.

وأضافت لطيفة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «الألبوم فيه 10 أغنيات مختلفين، واشتغلت فيه مع وليد سعد، ونادر عبد الله، وكريم حكيم، وخالد فتوح، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من صناع الموسيقى».

وأشارت لطيفة إلى أنها تعاونت لأول مرة مع الفنان أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما في أغنية «ضعف الإحساس»، مؤكدة أن ذلك التعاون «حلو جدًا».

وأوضحت لطيفة أن الألبوم يتضمن أغنية بعنوان «نويت اعانده» تعاونت خلالها مع المطرب كاظم الساهر، ومن كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد.

«مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا»

كشفت الفنانة لطيفة سبب اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قبل أن تبدأ في العودة بطرح أغنية «يا ليالي» بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت، أن سبب اختفائها نتيجة وفاة والدتها، قائلة: «بعد وفاة أمي عديت مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا الحمد لله ».

وأشارت لطيفى إلى أن والدتها الراحلة اختارت معها أغنية «يا ليالي» قبل وفاتها، قائلة: «ماما فرحت اوي لما سجلتها وسمعتهالها واتصلت بتميم وشكرته عشان وزعها».

