لطيفة تطلق دعاء "أمي".. وتؤكد: عوائد الديجيتال تخصص لفعل الخير

أطلقت النجمة لطيفة دعاء جديد إهداء لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وطرحت لطيفة الدعاء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "أمي".

الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي"، من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح.

كلمات الدعاء لمستني وبكيت بشدة

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.

وتصدرت لطيفة تريند فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، فور إعلانها عن طرح دعاء "أمي"، إذ ينتظر جمهورها في الوطن العربي عودتها بشغف كبير.

وتعاود لطيفة نشاطها الفني بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، بسبب مرض والدتها، ثم وفاتها، بالإضافة إق أحداث غزة، إذ تستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة التي انتهت من تسجيلها بالفعل قبل وفاة والدتها، ولكنها أجلت طرحها خلال هذه المدة.