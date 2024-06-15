محمد شريف: أعشق جماهير الأهلي.. وكولر رفض فكرة رحيلي

أكد محمد شريف الدولى المصرى المحترف ضمن صفوف فريق الخليج السعودي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كان متمسك بوجودي مع الفريق وكان رافض فكرة رحيلي تمام، لكني أصريت على الاحتراف.

وتابع شريف في حديثه قائلا: خرجت من الأهلي من الباب الكبير واكن كل الاحترام لمجلس الإدارة والجماهير.



وأوضح مهاجم الخليج السعودي الحالي، أنه لن يلعب في مصر الا للنادي الأهلي مشيرا إلى أن ما تردد من أنباء حول عودته وارتداء القميص الأبيض ليس صحيح.



وقرر نادي الخليج السعودي عرض اللاعب الدولي محمد شريف نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر للبيع في الانتقالات الصيفية المقبلة

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة نادي الخليج السعودي، في تسويق محمد شريف، مهاجم المنتخب المصري المحترف في صفوف اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حاليا.