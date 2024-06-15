سمير عثمان: حسام عبدالمجيد كان يستحق الطرد أمام سيراميكا

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق، أن حسام عبدالمجيد مداقع الزمالك كان يستحق البطاقة الحمراء المباشرة أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان حكم مباراة الزمالك وسراميكا قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه حسام عبدالمجيد بعد إعاقة أحمد قندوسي لاعب سيراميكا المنفرد بمرمى الزمالك من منتصف الملعب.

وقال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف لماذا لم يحتسب حكم مباراة الزمالك وسيراميكا طردًا ضد حسام عبد المجيد بسبب عرقلة مهاجم سيراميكا في فرصة محققة، رغم أن حكم الفيديو استدعاه وعمل ما عليه، لكن حكم الساحة لم يُشهر البطاقة الحمراء للاعب الزمالك".

وأضاف: "عن مطالبة الزمالك بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد لاعب سيراميكا، يد لاعب سيراميكا خارج الجسم وبالتالي توجد ركلة جزاء مستحقة للأبيض، حكم الفار استدعى حكم الساحة، ولكن الحكم لم يحتسبها".

وأتم: "هدف الزمالك الثاني صحيح، كان هناك لاعب للأبيض في موقف تسلل لكنه لم يتدخل في الكرة، لكن ابراهيما نداي لم يكن في موقف تسلل والهدف صحيح".