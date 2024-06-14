الإفراط في الشوكولاتة تسبب عدم انتظام ضربات القلب

يحدث عدم انتظام ضربات القلب بسبب معدل ضربات القلب غير الطبيعي، وبعض الأطعمة والمشروبات التي نستهلكها يوميا يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة.

وفقا لأخصائية التغذية أولغا ريدينا، فإن القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين هي من مسببات عدم انتظام ضربات القلب المحتملة بسبب خصائصها المحفزة، ويمكن أن تسبب مشروبات الكحول والطاقة أيضًا عدم انتظام ضربات القلب.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، يمكن أن تكون الشوكولاتة خطرة، وغالبًا ما تسبب الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل ارتجاعًا حمضيًا وعدم انتظام ضربات القلب، والإفراط في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة الحلوة والمالحة، يؤثر سلباً على القلب.

إذا كنت تعاني من خفقان القلب بعد تناول بعض الأطعمة، فأنت بحاجة إلى إجراء فحص وتعديل عاداتك الغذائية، وتم نشر نصيحة الدكتورة ريدينا في بوابة موسكو المسائية. أخبرني خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لـ MedicForum عن كيفية استبدال الشوكولاتة إذا كنت من محبي الحلويات.

وقد يكون للكافيين الموجود في الشوكولاتة تأثير على نظام ضغط الدم وبالتالي قد يكون استهلاكه محدودًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

الحلويات التي تسبب أقل ضرر للجسم

العسل ومنتجاته

هو طعام حلو بشكل طبيعي ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة وقد يكون له خصائص مضادة للالتهابات.

الفواكه والفواكه المجففة

تحتوي الفواكه على السكريات الطبيعية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. قد تكون الفواكه المجففة مثل الزبيب أو البرقوق مفيدة أيضًا، ولكن يجب تناولها باعتدال بسبب تركيز السكر فيها.

بسكويت الشوفان أو وجبات الإفطار

إذا كانت مصنوعة من الشوفان الكامل، فيمكن أن تكون مصدرًا للألياف والبروتين والمغذيات الدقيقة.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والبندق والجوز، وكذلك عباد الشمس أو بذور الكتان، على الدهون الصحية والبروتين والمغذيات الدقيقة.

مربى البرتقال والهلام

تحتوي أيضًا على البكتين وهي مفيدة لعملية الهضم.

ومن المهم أن نتذكر أنه على الرغم من الفوائد الصحية لهذه الحلويات، إلا أنه يجب استهلاك هذه الحلويات باعتدال ويظل تناول نظام غذائي متوازن مع مجموعة متنوعة من الأطعمة أمرًا أساسيًا للصحة العامة."