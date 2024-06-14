خبير تحكيمي يؤكد أحقية حسام عبدالمجيد بطاقة حمراء بعد إعاقة "قندوسي"

كشف ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي، رأيه في الحالة الجدلية التي شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بإعاقة حسام عبدالمجيد لأحمد قندوسي المنفرد بالمرمى من منتصف الملعب.

وأكد الخبير التحكيمي استحقاق حسام عبد المجيد لاعب الزمالك في الحصول على بطاقة حمراء مباشرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وقال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية: "توجد مخالفة والمسك متواجد من قبل حسام عبد المجيد للاعب سيراميكا كليوباترا، لو لم ترتكب هذه المخالفة هذا اللاعب كان سينفرد".

وأكمل: "إذا توجد فرصة محققة وهجمة واعدة وكل الشروط متواجدة، لعبة مكتملة الأركان، كان مفترض من الحكم عبد العزيز السيد أن يحتسب مخالفة ويقوم بطرد لاعب الزمالك".

وتابع: "بخبراتي كحكم ومشاهدة لاعب الزمالك، كان لديه قناعة أنه مليون في المائة سيتعرض للطرد، وسأثبت ذلك بالدليل، تقنية الفار استدعت حكم الساحة لكي يبلغوه أن هذه اللعبة تستحق كارت أحمر وليس إنذارًا".

وأتم تصريحاته "اللاعب بعدما وجد أن القرار كارت أصفر من حكم الساحة، سجد شكرًا لله لأنه لم يطرد، وهذه من الوقائع النادرة، رغم أننا نعتاد أن اللاعب يسجد عندما يسجل الهدف، قرار خطأ من الحكم".