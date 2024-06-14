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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الشاب المصفوع يكشف سبب إمساكه جانب عمرو دياب أثناء الواقعة المثيرة للجدل

أثارت صفعة عمرو دياب
أثارت صفعة عمرو دياب للشاب الجدل

هز فيديو صفع المطرب عمرو دياب لشاب حاول التقاط صورة معه خلال أدائه لأغانيه في إحدى حفلات الزفاف على المسرح في أحد الفنادق الكبرى، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

الشاب المصفوع سعد أسامة، أجرى حوارًا مع الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح على قناة “المشهد”، راويًا أحداث الواقعة التي تم تداولها آلاف المرات بشكل فيروسي شغل كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين بالمطرب عمرو دياب (62 عامًا)، وكل ما أراده هو التصوير معه.

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وكشف أنه لا يقبل التعويض المادي وكل ما يريده “هو أخذ حقه بالقانون وهو يريد رد الاعتبار لكرامته” وذلك من خلال تقديم اعتذار رسمي من الهضبة.

 

وعن سبب الإمساك بجانب عمرو دياب خلال محاولته التصوير معه، برر الأمر قائلًا: كانت الدنيا زحمة وأردت تنبيه بأنه يوجد أشخاص ورائه وكل ما أريده هو التصوير معه ثم المغادرة".

وانتشر في الأيام القليلة الماضية عبرمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وهو ما سبب جدل واسع وغضب بين جمهوره، مطالبينه بالإعتذار عما بدر منه، خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار غضب عمرو دياب ليزيح يده بقوة، ومن ثم صفعه على وجهه أمام مرأى ومسمع الجميع.

حرر الهضبة عمرو دياب، محضرًا ضد الشاب الذي صفعه، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفنان، والذي أكد إن الشاب جذبه من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير، بشكل غير لائق.

وأضاف الهضبة خلال أقواله في المحضر، أنه يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا في حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.

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