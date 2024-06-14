النيابة تكلف بتشكيل لجنة فنية لحصر خسائر حريق مصنع الموسكي

قررت جهات تحقيق القاهرة، تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب حريق مصنع الموسكي وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، وطلبت الملف الإنشائي للمصنع؛ لمراجعة وسائل الأمن بالمصنع، والوقوف على التراخيص.



وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد إلى سطح عقارين يحويان ورش و3 مخازن بمحافظة القاهرة.

و‎تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارا، من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين.

‎ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران، حيث أسفر عن احتراق محتويات المصنع.

‎وحرر محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.