جوميز: نستحق الفوز بعد مباراة صعبة ومنافس قوي

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جداً، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثاني".



وأضاف جوميز :" واضح بالنسبة لنا أننا قادرون على الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، وقيام مدرب سيراميكا بعمل كبير في اللقاء، كما أن الزمالك أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل".



وتابع المدير الفني :" أحمد مصطفى "زيزو" إنسان مثلنا وقلبه كبير جداً، ولا تستطيع أن تحدد متى سيصنع الفارق، ولكن شخصيته تساعد الفريق بشكل مستمر".



وواصل جوميز قائلاً:" أعلم جيداً أن عبدالله السعيد يلعب في مركز 10،ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل ، وأكون حريص دائماً على أن يكون عبد الله السعيد متأخراً في الملعب ليكون وجهه على مرمى المنافس، واليوم اعتمدت على عبدالله السعيد وناصر ماهر في مركز 10".



وواصل المدير الفني قائلاً:" الزمالك يدفع لي الأموال من أجل أن أختار أفضل اللاعبين لبدء المباريات".



واختتم جوميز تصريحاته قائلاً:" ناصر منسي أهدر فرصتين ولكنه يتسلم الكرة جيداً ويُحرك الملعب، ويدافع جيداً، وهو يقوم بعمل جيد داخل الفريق حتى لو لم يسجل أهداف".