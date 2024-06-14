طريقة عمل سموذي المشمش المنعش لضيافة العيد

سموذي المشمش هو واحد من المشروبات المنعشة والصحية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، بفضل مكوناته الطبيعية والبسيطة، يمكن لهذا المشروب أن يكون إضافة مثالية لروتينك اليومي، سواء كنت تبحث عن وجبة إفطار سريعة أو وجبة خفيفة مغذية بعد التمرين.

ويمتاز سموذي المشمش بطعمه اللذيذ الذي يجمع بين حلاوة المشمش وقوام الموز الكريمي، إلى جانب فوائد الزبادي الصحية، وفي هذه الوصفة، سنقدم لك خطوات سهلة وبسيطة لتحضير هذا السموذي المنعش، لتستمتعي به في أي وقت من اليوم، أو تحضيره لضيافة عيد مميزة.





سموذي المشمش

طريقة عمل سموذي المشمش اللذيذ والمنعش

المكونات:

- 2 كوب مشمش طازج أو مجمد (مقشر ومنزوع النوى)

- 1 موزة ناضجة

- 1 كوب لبن زبادي (يفضل الزبادي اليوناني)

- 1/2 كوب حليب (يمكن استخدام حليب اللوز أو جوز الهند كبديل)

- 1-2 ملاعق كبيرة عسل (اختياري حسب الرغبة)

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

- مكعبات ثلج (اختياري)





طريقة التحضير

1. في خلاط كهربائي، ضعي المشمش، والموز، ولبن الزبادي، والحليب.

2. أضيفي العسل والفانيليا إذا كنت ترغبين في ذلك.

3. اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

4. إذا كنت ترغبين في قوام أكثر برودة، أضيفي مكعبات الثلج واخلطي مرة أخرى حتى يصبح السموذي ناعمًا.

5. صبي السموذي في أكواب وقدميه فورًا.