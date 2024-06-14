حريق ضخم يلتهم قسم البضائع بأحد مطارات أوروبا.. فيديو

اندلع حريق كبير بعد ظهر الخميس، في القسم المخصص لنقل البضائع في مطار بروكسل.

واجتاح دخان أسود كثيف منطقة بروغارو المحيطة بالمطار، وتم إرسال عدة وحدات إطفاء إلى مكان الحادث.

وانتشر الدخان في عدة بلدات مجاورة، ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، وقالت البلدية إنه لا ضحايا في هذا الحادث.

وافتتح مطار بروكسل الدولي عام 1940 وهو أكبر من مطار بروكسل شارلروا الجنوب وأقرب إلى بروكسل منه حيث يبعد 12 كم عن بروكسل باتجاه الشمال الشرقي. تملك الشركة الأسترالية مطارات ماب 75% من المطار وتملك الدولة البلجيكية النسبة المتبقية وقدرها 25%. ويستعمله سلاح الجو البلجيكي قاعدة جوية له لتأمين المقرات المهمة التي تقبع بالقرب منه كمقر حلف الناتو ومقر الاتحاد .الأوروبي