حريق مصنع ملابس في الموسكي والنيابة تعاين

تعاين جهات التحقيق، موقع حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق بمنطقة الموسكي التابعة لمحافظة القاهرة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

حريق مصنع ملابس بالموسكي وامتداده لعقارين

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد لسطح عقارين يضمان ورشا و3 مخازن بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين مجاورين.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرى السيطرة عليه، فيما نتج عنه احتراق محتويات المصنع.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.