معاينة موقع حريق مصنع ملابس بالموسكي

تُجري جهات التحقيق، معاينة بموقع حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق بمنطقة الموسكي التابعة لمحافظة القاهرة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد لسطح عقارين يضمان ورشا و3 مخازن بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين مجاورين.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرى السيطرة عليه، فيما نتج عنه احتراق محتويات المصنع.

حبس موظفة تدير شركة تُصنع أدوية بدون ترخيص بالغربية

كما امرت جهات التحقيق بالغربية بحبس موظفة ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، تدير شركة تُصنع أدوية بدون ترخيص لتصنيع الأدوية باستخدام مواد مجهولة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام شركة (لتجارة وتصنيع الأدوية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتصنيع أدوية بدون ترخيص باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المدير المسئول (موظفة قائمة بإدارة الشركة- مقيمة بدائرة القسم) وبتفتيش مقر الشركة.. عُثر على (أدوات التصنيع- أختام بأسماء شركات "مُحددة"- كمية من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع- كمية من العقاقير بعضها مدون عليها أسماء شركات بإجمالي عدد "18 كرتونة - 1618 علبة - 1208 شريط - 95 أمبول- كمية من فوارغ علب الكرتون").

وبسؤال المديرة المسئولة أكدت قيام مدير الشركة بتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف تلك الأدوية بمعرفته وأضافت أنها تتولى عملية التسليم والبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش الصناعي والتجاري.