مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا": لحوم وأضاحي العيد بأسعار تنافسية من وزارة الزراعة

يُسعدنا أن نُعلن عن نجاح مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير لحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك بأسعار تنافسية للمواطنين.

تأتي هذه المبادرة بدعم من الرئيس السيسي وتُجسد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين ومحاربة جشع التجار.

تفاصيل المبادرة:

تهدف المبادرة إلى توفير لحوم طازجة بجودة عالية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

تتضمن المبادرة منافذ بيع متعددة تشمل المعارض والسيارات المتنقلة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تُقدم المبادرة أسعارًا أقل من نظيرتها في السوق، حيث يبدأ سعر اللحوم الفريش من 250 جنيهاً، والمفروم بـ240 جنيهاً، والكبدة بـ240 جنيهاً، وتصل إلى 320 جنيهاً للحوم الضأن.

تُعدّ اللحوم البلدى المتوفرة في منافذ الوزارة أرخص حتى من المجمعات الاستهلاكية، مما يُؤكد التزام الوزارة بتقديم أرخص اللحوم في السوق المصري بجودة عالية.

نتائج المبادرة:

لاقت المبادرة إقبالاً كبيرًا من المواطنين، مما يُؤشر إلى ثقة المواطنين في جودة اللحوم المقدمة من وزارة الزراعة.

ساهمت المبادرة في تخفيف العبء المعيشي على المواطنين وتوفير بدائل اقتصادية لهم.

تُساهم المبادرة في محاربة جشع التجار وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة.

تُؤكد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" على حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة ودعم الطبقات المتوسطة والفقيرة. ونُشجع جميع المواطنين على الاستفادة من هذه المبادرة للحصول على لحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك بجودة عالية وبأسعار تنافسية.