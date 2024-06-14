عيش وجبنة.. ترند الأم المثالية فى حب الاتحاد السكندرى

تداولت صفحات السوشيال ميديا المنسوبة لجماهير الاتحاد السكندرى صورة لسيدة تقوم بعمل سندوتشات جبنة مثلثات لطفل من جماهير الاتحاد وتحولت هذه السيدة ومشجع الاتحاد ترند بين مشجعى الاتحاد

وكشفت الصورة رغم بساطتها التى تم التقاطها بمدرجات صالة ستاد القاهرة قبل مواجهة فريق سلة الاتحاد لفريق الاهلى فى المباراة التى أنتهت بفوز سيد البلد بدورى السوبر عن مدى الانتماء لفريق نادى الاتحاد جيل ورا جيل خاصة وان الصورة تم التقاطها قبل مباراة بوقت طويل قبل حضور الجماهير بشكل مكثف

واصبحت تلك الصورة بألف معنى وايقونة حب وسط جماهير الاتحاد

وتتوقع الوفد انه خلال الساعات القادمة سيكون هناك مفاجأة لهذا المشجع الاتحاداوى الصغير ووالدته