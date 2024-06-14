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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ألمانيا الرسمي أمام اسكتلندا في أفتتاحية اليورو 2024

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تشكيل الماكينات الألمانية لمباراة منتخب اسكتلندا، والتي تقام بعد قليل مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا يورو 2024.
 

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ويقود الهجوم الثلاثي فيرتز وهافيرتز، وموسيالا وشهد التشكيل الأساسي تواجد توني كروس.
 

تشكيل ألمانيا الرسمي :

في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر.
في خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.
في خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.
يتواجد المنتخب الألماني البلد المستضيف للبطولة في المجموعة الأولى بجانب كل من إسكتلندا، المجر، وسويسرا.
 

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