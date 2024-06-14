التكبير والاغتسال والمشي بين الصفين.. سنن صلاة العيد
تعد صلاة العيد من أهم الشعائر الإسلامية، ولها فضل عظيم وثواب كبير، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تُبيّن فضلها، منها:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غدّا إلى صلاة العيد مُشيًا كتب الله له بكل خطوة عشر حسنات". [رواه الترمذي وابن ماجه]
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غدّا إلى صلاة العيد لم يمشِ فيهما لغو ولا لهو كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة". [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه]
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غدّا إلى صلاة العيد لم يمشِ فيهما لغو ولا لهو كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة". [رواه أحمد والنسائي]
سنن قبل صلاة العيد:
الاغتسال: يستحبّ الاغتسال قبل الخروج إلى المصلى، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التكبير: يُسنّ للمسلم أن يكبّر من وقت رؤية هلال ذي الحجة إلى صلاة العيد، ويجهر بالتكبير في المساجد والبيوت والشوارع.
أكل شيء حلو: يُسنّ للمضحي أن يأكل شيئًا حلوًا قبل صلاة العيد، كالتمر أو الحلوى، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التجمل: يُسنّ للمسلم أن يتجمل في العيد بارتداء أحسن ثيابه.
المشي إلى المصلى: يُسنّ للمسلم أن يمشي إلى المصلى، ولا يركب.
السعي بين الصفين: يُسنّ للمسلم أن يسعى بين الصفين بعد صلاة العيد، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
سنن في صلاة العيد:
صلاة العيد جماعة: تُصلى صلاة العيد جماعة، ولا تصحّ فرادى.
قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية: يُسنّ قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية، أو قراءة سورة ق في الركعة الأولى وسورة اقتربت في الركعة الثانية.
رفع اليدين مع كل تكبيرة: يُسنّ للمسلم أن يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة العيد، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية: يُسنّ التكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، مع جهرٍ بالتكبير في الركعة الأولى وإخفاءٍ في الركعة الثانية.
خطبتان بعد صلاة العيد: تُسنّ خطبتان بعد صلاة العيد، يبدأ فيهما الخطيب بالتكبير ثمّ يوصي الناس بالتقوى ويذكرهم بفضل الله تعالى.