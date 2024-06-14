مجموعة السبع: دعم كامل لخطة الرئيس الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار في غزّة

أبدت مجموعة السبع الكبرى (G7) دعماً كاملاً لخطة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بشأن السلام فى الشرق الأوسط.

وأعربت مجموعة السبع فى مسودة الإعلان الختامى لقمتها المنعقدة فى إقليم بوليا جنوب شرقى إيطاليا، والتى أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - عن "دعمها الكامل والإجماعى للاتفاق الذى توصل إليه الرئيس الأمريكى جو بايدن لوقف فورى لإطلاق النار فى غزّة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإجراء زيادة كبيرة ودائمة لتدفق المساعدات الإنسانية فى جميع أنحاء القطاع، وإنهاء دائم للنزاع".

وناشد زعماء مجموعة السبع (حماس) "قبول وتنفيذ اقتراح وقف إطلاق النار بشكل كامل وبشكل لا لبس فيه، على النحو المبين فى القرار 2735".

ورحبت المسودة، بـ"قبول إسرائيل للاقتراح الذى طرحته الإدارة الأمريكية واستعدادها للمضى قدما فيه".



وقال زعماء مجموعة السبع إنهم يساورهم قلق عميق بشأن عواقب العمليات البرية الجارية فى رفح على السكان المدنيين، مبينين أن "احتمال شن هجوم عسكرى واسع النطاق سيكون له المزيد من العواقب الكارثية على المدنيين.