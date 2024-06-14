طلبت نيابة المرج انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية في المرج، نتج عن الحادث احتراق محتويات الشقة، وإصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثامن داخل عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل عقار مكون من 12 طابقا نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.