الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نداي يسجل هدف التقدم للزمالك أمام سيراميكا

نداي
نداي

تقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأبيض ، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز السنغالي إبراهيما نداي هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 89 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأبيض.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك: 

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

 

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