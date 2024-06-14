نداي يسجل هدف التقدم للزمالك أمام سيراميكا

تقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأبيض ، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز السنغالي إبراهيما نداي هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 89 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأبيض.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان