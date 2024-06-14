خطوات حجز شقق من الإسكان بالتقسيط على 7 سنوات

قامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان و التعمير بطرح عدد من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية بنظام البيع بالتقسيط في عدة مناطق مختلفه على مستوى محافظات الجمهورية ومنها مدينة حدائق أكتوبر، التي تتميز بموقع جغرافي ممتز بالنسبه لكثير من المواطنين، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 95 إلى 100 متر.

شقق بالتقسيط في حدائق أكتوبر

وقالت وزارة الإسكان، في بيان لهاإنه تم طرح وحدات سكنية للأفراد ضمن محور الوحدات بعدد 984 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ضمن مشروع «فالي تاورز» جاهزة للاستلام الفوري.

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ويمكن للراغبين في الحصول على الوحدات بالدخول على الرابط

التالي www.reserve.newcities.gov.eg ، ومعرفة شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار.

باب حجز شقق فالي تاورز

حددت وزارة الإسكان موعد فتح باب حجز شقق فالي تاورز Valley towers؛ بمدينة حدائق أكتوبر والمقرر لها الأحد الموافق 30/6/2024.

تفاصيل مشروع Valley towers

مشروع فالي تاورز عبارة عن أبراج سكنية تضم شققا تتكون من 3 غرف وصالة وحمام، مساحة 95 و100 متر مربع.

يقع المشروع بمدينة حدائق أكتوبر وبالقرب من المتحف المصري ويطل مباشرة على الأهرامات.

تضم المرحلة من مشروع Valley towers حوالي 984 وحدة سكنية.

طريقة حجز شقق فالي تاورز

يقوم المواطن الراغب في الحصول على وحدة سداد جدية حجز بقيمة 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

سعر متر شقق فالي تاورز

يقدر سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، للمثال على ذلك تكون أسعار الشقق مساحة 95 مترا بـ مليون و425 ألف جنيه، ويختلف سعر المتر من دور لآخر حسب موقع ودور الوحدة المطروحة للبيع.

طريقة سداد سعر شقق فالي تاورز

يتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0،5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة.

يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

يتم سداد باقي ثمن الوحدة المقدر بـ 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية، بأنظمة سداد متنوعة 3 أو 5 أو 7 سنوات بحد أقصي، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0،5 % مصاريف تحصيل).

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