صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس على صرف شريحة قرض جديدة قيمتها 800 مليون دولار للأرجنتين التي أطلق رئيسها الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي برنامجاً إصلاحياً شاملاً.

صندوق النقد الدولي

وميلي، الذي يعرّف عن نفسه بأنّه "رأسمالي فوضوي"، تعهّد وقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى الصفر، وقد أطلق برنامجاً لخفض الإنفاق العام والحدّ من التضخّم الذي يظل عند معدل سنوي يزيد عن 275%.

وقال صندوق النقد الدولي بيان إنّ "مجلس الإدارة اعتبر أنّ البرنامج يسير على المسار الصحيح من خلال تلبية كل معايير الأداء الكمّي حتى نهاية مارس 2024 مع هوامش".

وهذه هي المراجعة الثامنة لبرنامج المساعدات الذي أقرّه الصندوق للأرجنتين. ومع هذه الشريحة الجديدة تكون الأرجنتين قد تلقّت حتى اليوم بموجب هذا القرض ما مجموعه 41 مليار دولار.

وفي بيانه، قال صندوق النقد الدولي إنّ "المجلس التنفيذي شدّد على أنّ الحفاظ على تقدّم قويّ يتطلّب تحسين جودة التكيّف المالي، والبدء في خطوات نحو تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة النقد الأجنبي، وتنفيذ الأجندة الهيكلية".

وأضاف صندوق النقد الدولي "سيكون ضرورياً أيضا مواصلة الجهود لدعم الفئات الضعيفة وتوسيع الدعم السياسي وضمان صنع سياسات مرنة".

وأتى بيان صندوق النقد الدولي بعيد موافقة مجلس الشيوخ الأرجنتيني صباح الخميس على مشروع إصلاح الدولة المقدم من جانب ميلي الذي حصل تالياً، للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة قبل ستة أشهر، على دعم من البرلمان.

بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة

بنك اليابان المركزي

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات في المستقبل للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر.

وفي اجتماع السياسة النقدية (بنك اليابان المركزي ) الذي استمر على مدار يومين، قال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى العام أو العامين المقبلين، وذلك في اجتماع لاحق للسياسات في يوليو.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى (بنك اليابان المركزي ) بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1%.

ومن المتوقع أن يعقد محافظ (بنك اليابان المركزي ) كازو أويدا مؤتمرا صحفيا بشأن القرار عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.