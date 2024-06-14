الين يتراجع بعد قرار بنك اليابان واليورو يتجه لخسارة أسبوعية

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر اليوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل في حين يتجه اليورو إلى تسجيل خسارة أسبوعية في ظل اضطرابات سياسية.

بنك اليابان

وفي تحد لتوقعات السوق، قال بنك اليابان في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة النقدية في يوليو.

وتوقعت الأسواق أن يعلن المركزي (بنك اليابان ) تقليصا لشراء السندات هذا الشهر بعد عدة تقارير إعلامية قبل صدور قرار اليوم الجمعة.

وتراجع الين نحو 0.6% إلى 157.99 للدولار وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

بنك اليابان المركزي

بنك اليابان المركزي

وواصلت عملات أخرى مكاسبها مقابل العملة اليابانية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.57% إلى 169.56 ين.

وفي السوق الأوسع نطاقا، ارتفع الدولار مدعوما بالمكاسب أمام اليورو والاتجاه للتحوط بعد أن أثارت دعوة فرنسا لانتخابات تشريعية مبكرة مخاوف من الغموض السياسي في البلاد وفي منطقة اليورو الأوسع.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2750 دولار وبدا أنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 0.3%.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.17% إلى 0.6626 دولار أميركي، كما نزل الدولار النيوزيلندي 0.28% إلى 0.6151 دولار أميركي.

وتتجه العملتان لمكاسب أسبوعية بواقع 0.8% و1% على الترتيب.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.33.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.07355 دولار متجها لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.6%.

وشهدت العملة الموحدة أسبوعا مضطربا في أعقاب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بلاده، وهو ما أثار قلق المستثمرين.

ودعا ماكرون إلى الانتخابات المبكرة يوم الأحد بعد الخسارة التي تكبدها حزبه على يد اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتراجع اليورو مقابل الإسترليني لقرب أدنى مستوى له في 22 شهرا ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بواقع 0.9%.