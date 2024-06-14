الخارجية الهندية: مودي وماكرون اتفقا على تعميق التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع

أكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودى، اتفق مع الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون، خلال اجتماعهما اليوم الجمعة على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا فى مدينة (أبوليا) الإيطالية، على تعميق التعاون الاستراتيجى فى مجال الدفاع، بالإضافة إلى دعم المبادرة الهندية الداعية إلى تشجيع الصناعة فى الهند.



وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية - فى تدوينة نشرها على منصة إكس /تويتر سابقا/ - إن الزعيمين بحثا سبل تعزيز الشراكات فى المجالات المختلفة، بما فيها مجالات الدفاع والفضاء والتعليم والثقافة والرقمنة والتغير المناخي، بالإضافة إلى التعاون فى المجالين النووى والتكنولوجي.

وأوضح أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن القضايا العالمية الرئيسية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبها، نقلت وكالة (ايه.إن.أي.) الهندية عن مصادر بوزارة الدفاع الهندية، القول: "إن الهند تتفاوض حاليا مع فرنسا لشراء 26 طائرة فرنسية من طراز رافال لحساب البحرية الهندية، مشيرة إلى أن الهند كانت قد اشترت من فرنسا فى وقت سابق 36 طائرة لحساب السلاح الجوى الهندى بموجب صفقة تقدر قيمتها بما يعادل 87ر7 مليار يورو خلال عام 2016.