البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024

أعلن البنك المركزي عن وصول نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.827 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.614 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024 .

وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، و ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطيMO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.





وأضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.273 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.233 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق.

وأوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 553.073 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 381.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

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